Alessandro KälinRedaktor Community
Wohnst du in einem Haus, das einzigartig ist? Dann suchen wir dich! Für unsere neue Videoserie suchen wir aussergewöhnliche Wohnhäuser. Egal ob spannend, eindrücklich oder gruselig – dein Zuhause soll vor die Kamera.
Ob es darin spukt, eine bewegende Familiengeschichte erzählt oder für ein Vermögen umgebaut wurde – wir wollen deine Story hören. Passt dein Haus (oder eines in deiner Umgebung)? Dann schick uns jetzt deine Einsendung!
Melde dich hier!
