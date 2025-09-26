In der Schweiz mangelt es nicht an kuriosen Wohnhäusern – sei es wegen ihrer Bauweise, ihres Standorts oder ihrer Geschichte. Wir suchen die ungewöhnlichsten dieser Gebäude. Klingelt da was? Dann melde dich!

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wohnst du in einem Haus, das einzigartig ist? Dann suchen wir dich! Für unsere neue Videoserie suchen wir aussergewöhnliche Wohnhäuser. Egal ob spannend, eindrücklich oder gruselig – dein Zuhause soll vor die Kamera.

Ob es darin spukt, eine bewegende Familiengeschichte erzählt oder für ein Vermögen umgebaut wurde – wir wollen deine Story hören. Passt dein Haus (oder eines in deiner Umgebung)? Dann schick uns jetzt deine Einsendung!

Melde dich hier!

