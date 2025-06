Hast du Erfahrungen mit dubiosen Autohändlern gemacht?

Immer wieder finden Autobesitzerinnen und -besitzer solche Kärtchen auf der Windschutzscheibe. Die Händler dahinter sind nicht immer seriös. Foto: Fabian Fuhrer

Ob beim Autoverkauf oder beim Kauf eines neuen Fahrzeugs: Es gibt Momente, in denen man sich auf sein Bauchgefühl verlassen muss. Denn nicht immer läuft alles fair ab. Was auf den ersten Blick nach einem unkomplizierten Deal aussieht, entpuppt sich oft als trügerisches Angebot.

Wolltest du schon einmal dein Auto verkaufen? Vielleicht hast du danach ein kleines Kärtchen im Briefkasten oder an der Windschutzscheibe entdeckt, mit dem Hinweis: «Wir kaufen Occasion Autos ab Platz. Sofort Bargeld.» Und tatsächlich hast du verkauft – allerdings für viel zu wenig Geld? Oder hast du dir gesagt, du kaufst dein nächstes Auto lieber direkt bei einem Händler statt in einer Garage? Hast ein solches Kärtchen angeschaut, die Nummer gewählt, und am Ende ein Schrottauto zu einem völlig überhöhten Preis erhalten?

Melde dich hier!

So oder so: Schreib uns gleich per Mail an community@blick.ch, wenn du Erfahrungen mit unseriösen Autohändlern gemacht hast – ganz egal, ob als Verkäufer oder Käufer. Deine Geschichte interessiert uns!