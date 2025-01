Hast du ein spannendes Projekt abgeschlossen, auf das du stolz bist?

Ob ein kreatives Kunstwerk, eine handwerkliche Erfindung oder eine wohltätige Aktion: Projekte, die mit Leidenschaft umgesetzt werden, erzählen spannende Geschichten. Was hast du schon verwirklicht?

1/5 Hast du dich im handwerklichen Bereich verwirklicht? Foto: Getty Images

Projekte können in allen möglichen Bereichen entstehen – von Handwerk über Kunst bis hin zu sozialen Aktionen. Es geht um Kreativität, Durchhaltevermögen und auch um den Spass, etwas Neues zu schaffen. Jedes Projekt erzählt eine Geschichte – und genau diese Geschichten möchten wir mit unseren Leserinnen und Lesern teilen.

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! Mehr

Hast du in letzter Zeit ein Projekt abgeschlossen, auf das du besonders stolz bist? Vielleicht hast du eine aussergewöhnliche Idee verwirklicht, ein Problem gelöst oder etwas geschaffen, das dir besonders am Herzen liegt. Schreib uns gleich via Formular unten und erzähl uns mehr von deiner Initiative!