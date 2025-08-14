Boykottierst du die USA aufgrund der hohen Zölle?

Nationalrat Reto Nause rief die Schweizer Bevölkerung letzte Woche auf X zu einem Boykott von amerikanischen Exportprodukten auf. Grund dafür sind die hohen Zölle, die US-Präsident Trump der Schweiz aufgebürdet hat. Von kleineren Käufen wie der Starbuckskaffee, einer Dose Pringles, oder einem Burger bei McDonalds, bis hin zu grösseren Investitionen wie einem Netflix-Abo, einem iPhone oder einem Tesla. Nause sei bereits auf der Suche nach Alternativen zu diesen Produkten.
Ob ein Boykott der amerikanischen Wirtschaft merkliche Einbussen beschert, ist unklar. Trotzdem verzichten immer mehr Personen auf amerikanische Exportgüter. Machst du ebenfalls mit beim Boykott und suchst dir Alternativen? Falls ja, auf welche Produkte verzichtest du im Einzelnen und welche Alternativen hast du gefunden? Lass es uns wissen!