Blick sucht die schönste Adventsbeleuchtung im ganzen Land

Die Weihnachtszeit naht und Blick sucht erneut die schönste Weihnachtsbeleuchtung der Schweiz. Funkelt und glitzert es bei dir zu Hause auch überall? Dann melde dich hier!

1/5 Glänzt dein Zuhause auch in festlichem Glanz? Foto: Getty Images

Wenn die Tage kürzer werden und der Frost die Wiesen glitzern lässt, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Dann wird geschmückt, dekoriert und gefunkelt. Manche mögen es dezent, mit ein paar warmen Lichtern am Fenster, andere lassen Haus, Garten und Balkon im vollen Glanz erstrahlen.

In den vergangenen Jahren hat Blick bereits die schönsten Weihnachtsbeleuchtungen der Schweiz entdeckt. Im letzten Winter begeisterte uns ein Rentnerpaar aus Zuzwil SG mit seinem liebevoll gestalteten Weihnachtsparadies.

Melde dich hier!



Auch dieses Jahr suchen wir wieder die schönsten Lichter des Landes. Funkelt es bei dir zu Hause ebenfalls so schön? Dann zeig uns dein persönliches Weihnachtswunderland. Melde dich gleich unten via Formular!