Bist du leidenschaftlicher Camper?

Für eine Videoreihe suchen wir spannende und persönliche Geschichten rund ums Camping. Hast du viel Zeit, Herzblut oder Geld in deinen VW-Bus oder Camper investiert? Warst du schon an aussergewöhnlichen Orten campen oder hast vielleicht sogar längere Zeit in deinem Camper gelebt? Wie erlebst du das Campen im Winter bei eisigen Temperaturen?
Wir sind offen für alle Geschichten aus der Camping-Welt und freuen uns, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest. Melde dich gerne via Formular, wenn du von deinen Erfahrungen erzählen willst!
