Betreibst du eine Extremsportart?

Liebst du es, Grenzen zu überschreiten und dich dem ultimativen Adrenalinkick hinzugeben? Stürzt du dich mit Begeisterung in Abenteuer, bei denen anderen der Atem stockt? Dann bist du genau die Person, die wir suchen.

Für unser Format «Wir sind Blick» wollen wir Menschen kennenlernen, die in ihrem Sport bis an die Grenzen gehen. Du bist Fallschirmspringerin, Downhill-Mountainbiker oder stürzt dich beim Wintertauchen in eiskalte Gewässer? Vielleicht kletterst du regelmässig ohne Sicherung oder läufst ultralange Strecken im anspruchsvollen Gelände? Dann erzähl uns, was dich an deinem Sport begeistert, was deine bisher grösste Herausforderung war und wie du dich auf diese extremen Bedingungen vorbereitest.

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch!

Melde dich gleich hier!

Wir wollen es wissen: Wie fühlt es sich an, dort zu sein, wo andere nur staunen? Was hat dich motiviert, diesen Weg zu gehen? Melde dich via Formular bei uns und werde Teil von «Wir sind Blick».