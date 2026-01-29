Bald herrscht wieder Olympisches Winterfieber – in Italien und weltweit! In Mailand und Cortina messen sich Athletinnen und Athleten in diversen Wintersportdisziplinen. Du lässt dir das nicht entgehen und reist sogar vor Ort? Schreib uns!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Endlich wieder Olympische Winterspiele in Europa! In Disziplinen wie Biathlon, Skispringen, Eishockey und alpinem Skifahren messen sich Athletinnen und Athleten vom 6. bis zum 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Gehst du hin? Melde dich!

Wie gross ist deine Vorfreude? Bist du Olympiafan und hast selbstverständlich schon Tickets für die Spiele in Italien ergattert? Wie viel hast du dafür bezahlt – und wie teuer kommt dir der ganze Trip zu stehen? Schreib uns hier mehr dazu: