Seit dem UKW-Aus boomen Privatradios und ausländische Radiosender. Derweil verzeichnen die Sender von SRF einen Hörerverlust. Nun hat der Ständerat entschieden: Die UKW-Konzessionen werden erneut verlängert. Was denkst du darüber? Nun bist du gefragt!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Den Ultrakurzwellen ist offenbar nicht so schnell der Stecker zu ziehen. Während die Radiosender von SRF seit dem Aus Anfang 2025 einen massiven Hörerverlust verzeichnet haben, boomen Schweizer Privatradios und Radiosender im Ausland.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dem will das Parlament nicht tatenlos zusehen. Der Nationalrat stimmte bereits für eine weitere Verlängerung der UKW-Konzessionen über das Jahr 2026 hinaus. Nun hat auch der Ständerat darüber entschieden – und sagt ebenfalls ja zu einer Verlängerung für Privatsender.

Eines ist aber schon jetzt sicher: Dieser Entscheid kommt wohl nicht bei allen gut an. Schliesslich haben viele wegen der UKW-Abschaltung durch die SRG auf ein DAB+-fähiges Radiogerät im Auto oder Haushalt umgesattelt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gehörst auch du zu jenen, die extra wegen des UKW-Aus der SRG dein altes Gerät entsorgt und ein neues besorgt haben? Und was denkst du nun darüber?

Schreib uns hier: