Suchst du schon ewig nach einer Wohnung?

In der Schweiz herrscht in Städten, aber auch immer mehr in den Agglomerationen und ländlichen Gebieten, Wohnungsnot. Wer aktuell nach einer Wohnung sucht, hat es schwer. Bist auch du schon seit Monaten auf Wohnungssuche? Melde dich bei uns und erzähle uns davon!

Derzeit sind viele auf Wohnungssuche, es hat aber so wenige freie Wohnungen wie schon lange nicht mehr. Foto: Shutterstock

In vielen Schweizer Städten ist es derzeit schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Am Wunschort eine Wohnung zu ergattern, ist zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden. Deshalb sind Wohnungssuchende fast schon gezwungen, ihren Suchradius immer weiter auszuweiten und längere Arbeitswege in Kauf zu nehmen.

Wie sieht es bei dir aus? Bist auch du schon seit längerem auf der Suche nach einer neuen Wohnung und kriegst nur Absagen? Melde dich bei uns und erzähl uns von deiner Odyssee!