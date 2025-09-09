Suchst du schon ewig nach einer Wohnung?

Derzeit sind viele auf Wohnungssuche, es hat aber so wenige freie Wohnungen wie schon lange nicht mehr.
Foto: Shutterstock
In vielen Schweizer Städten ist es derzeit schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Am Wunschort eine Wohnung zu ergattern, ist zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden. Deshalb sind Wohnungssuchende fast schon gezwungen, ihren Suchradius immer weiter auszuweiten und längere Arbeitswege in Kauf zu nehmen.
Melde dich bei uns!
Wie sieht es bei dir aus? Bist auch du schon seit längerem auf der Suche nach einer neuen Wohnung und kriegst nur Absagen? Melde dich bei uns und erzähl uns von deiner Odyssee!
