Hast du häusliche Gewalt erlebt?

2025 sind in der Schweiz schon über 20 Frauen Opfer von Femiziden geworden. Die Fälle von häuslicher Gewalt nehmen zu. Hast du physische oder psychische Gewalt in den eigenen vier Wänden erleben und bist bereit, deine Erfahrungen mit uns zu teilen?

Häusliche Gewalt bleibt oft im Verborgenen. Foto: KEYSTONE/LUIS BERG

Ende August tötet ein Mann (52) in Corcelles NE mutmasslich seine Ex-Frau (†47) und die gemeinsamen Töchter (†3 und †10). Es ist bereits der 22 bekannte Femizid im Jahr 2025. Somit wurden in der Schweiz im laufenden Jahr mehr Frauen und Mädchen getötet als im gesamten letzten Jahr. Polizeistatistiken aus den letzten Jahren zeigen auch, dass die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Betroffene Personen melden die häusliche Gewalt oft nicht, weil sie sich schämen, Angst haben vor Repressalien oder auf eine Besserung hoffen. Blick möchte das Thema enttabuisieren und Betroffenen eine Stimme geben, um anderen Menschen zu helfen. Musstest du selber häusliche Gewalt in irgendeiner Form erleben? Wo hast du dir Hilfe gesucht? Oder hast du einem nahestehenden Menschen aus einer solchen Situation herausgeholfen? Teile deine gleich unten im Formular mit uns.