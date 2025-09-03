DE
FR
Abonnieren

Melde dich bei uns!
Hast du häusliche Gewalt erlebt?

2025 sind in der Schweiz schon über 20 Frauen Opfer von Femiziden geworden. Die Fälle von häuslicher Gewalt nehmen zu. Hast du physische oder psychische Gewalt in den eigenen vier Wänden erleben und bist bereit, deine Erfahrungen mit uns zu teilen?
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Häusliche Gewalt bleibt oft im Verborgenen.
Foto: KEYSTONE/LUIS BERG

Ende August tötet ein Mann (52) in Corcelles NE mutmasslich seine Ex-Frau (†47) und die gemeinsamen Töchter (†3 und †10). Es ist bereits der 22 bekannte Femizid im Jahr 2025. Somit wurden in der Schweiz im laufenden Jahr mehr Frauen und Mädchen getötet als im gesamten letzten Jahr. Polizeistatistiken aus den letzten Jahren zeigen auch, dass die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Betroffene Personen melden die häusliche Gewalt oft nicht, weil sie sich schämen, Angst haben vor Repressalien oder auf eine Besserung hoffen. Blick möchte das Thema enttabuisieren und Betroffenen eine Stimme geben, um anderen Menschen zu helfen. Musstest du selber häusliche Gewalt in irgendeiner Form erleben? Wo hast du dir Hilfe gesucht? Oder hast du einem nahestehenden Menschen aus einer solchen Situation herausgeholfen? Teile deine gleich unten im Formular mit uns. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen