Die albanische Kultur und Bevölkerung hat sich schon seit langer Zeit in der Schweiz etabliert. Trotzdem kehren immer wieder Menschen nach Albanien zurück, auch wenn sie hier geboren wurden. Gehörst auch du zu diesen jungen Albanerinnen und Albanern? Erzähl uns mehr!

Bist du in der Schweiz aufgewachsen, jetzt aber wieder zurück in Albanien?

Bist du in der Schweiz aufgewachsen, jetzt aber wieder zurück in Albanien?

Albanerinnen und Albaner gehören seit den 1990ern zu den grössten Zuwanderungsgruppen in der Schweiz. Die albanische Diaspora hat sich über mehrere Generationen in unserem Land etabliert. Trotzdem kehren junge Albanerinnen und Albaner immer wieder in ihr Heimatland zurück, obwohl sie in der Schweiz aufgewachsen sind oder hier geboren wurden.

Ob aus Sehnsucht nach der eigenen Kultur, wegen der dortgebliebenen Familie, oder schlicht aus Heimweh: Gründe für die Rückkehr nach Albanien gibt es viele. Gehörst auch du zu den jungen albanischen Menschen, die die Schweiz verlassen haben und nun wieder in der Heimat leben?

Erzähl uns in diesem Formular mehr über dich, dein Leben in Albanien und deine Beweggründe für die Rückkehr dorthin.

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