Alessandro KälinRedaktor Community
Immer mehr Schweizer Staatsangehörige wandern ins Ausland aus. Mittlerweile ist die Community der Auslandschweizer auf 840'000 Menschen angewachsen. Die Gründe sind vielfältig: Die einen ziehen wegen der hohen Lebenshaltungskosten aus der Schweiz weg. Mehrfachbürger zügeln zurück in ihr Familienumfeld. Andere reizt eine spannende Jobchance, die Neugier auf eine neue Kultur – oder der Wunsch, den Ruhestand in einem anderen Land zu verbringen.
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Gehörst du ebenfalls zu den Schweizerinnen und Schweizern, die aus dem Heimatland ausgewandert sind? Wohin hat es dich verschlagen? Und was waren deine Gründe dafür? Wir möchten deine Geschichte hören – melde dich direkt über das untenstehende Formular bei uns!
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