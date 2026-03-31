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Bist du aus der Schweiz ausgewandert?

Immer mehr Schweizer ziehen weg. Aktuell liegt die Zahl der Auslandschweizer bei rund 840'000. Hast auch du dich entschieden, die Schweiz zu verlassen? Warum bist du ins Ausland ausgewandert? Erzähl uns mehr!
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Alessandro KälinRedaktor Community

Immer mehr Schweizer Staatsangehörige wandern ins Ausland aus. Mittlerweile ist die Community der Auslandschweizer auf 840'000 Menschen angewachsen. Die Gründe sind vielfältig: Die einen ziehen wegen der hohen Lebenshaltungskosten aus der Schweiz weg. Mehrfachbürger zügeln zurück in ihr Familienumfeld. Andere reizt eine spannende Jobchance, die Neugier auf eine neue Kultur – oder der Wunsch, den Ruhestand in einem anderen Land zu verbringen.

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