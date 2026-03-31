Immer mehr Schweizer ziehen weg. Aktuell liegt die Zahl der Auslandschweizer bei rund 840'000. Hast auch du dich entschieden, die Schweiz zu verlassen? Warum bist du ins Ausland ausgewandert? Erzähl uns mehr!

Alessandro Kälin Redaktor Community

Immer mehr Schweizer Staatsangehörige wandern ins Ausland aus. Mittlerweile ist die Community der Auslandschweizer auf 840'000 Menschen angewachsen. Die Gründe sind vielfältig: Die einen ziehen wegen der hohen Lebenshaltungskosten aus der Schweiz weg. Mehrfachbürger zügeln zurück in ihr Familienumfeld. Andere reizt eine spannende Jobchance, die Neugier auf eine neue Kultur – oder der Wunsch, den Ruhestand in einem anderen Land zu verbringen.

Wir suchen Auslandschweizer

Gehörst du ebenfalls zu den Schweizerinnen und Schweizern, die aus dem Heimatland ausgewandert sind? Wohin hat es dich verschlagen? Und was waren deine Gründe dafür? Wir möchten deine Geschichte hören – melde dich direkt über das untenstehende Formular bei uns!