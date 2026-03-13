Wir haben gesucht, ihr habt geliefert. Aus über 2600 Nominierungen haben wir die beliebtesten fünf Cordon bleus in vier Regionen gefunden. Ist dein Lieblings-Resti dabei? Bis zum 20. März hast du Zeit, für deine Beiz zu stimmen.
Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Deutschschweiz» gewinnt.
Bereit? Dann vote jetzt für deine Favoriten!
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8×2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.
Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».
Der «Blick Check» läuft bis 9. April. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20 000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.
