Reto trifft auf seiner Suche nach dem besten Cordon bleu auf Beat Imhof, Präsident von Gastrosuisse. Kann er ihm das perfekte Cordon bleu kochen? Wenn nicht, hat die Community fleissig geliefert: 20 Restaurants aus vier Regionen stehen im Halbfinale – stimme jetzt ab!

Wir haben gesucht, ihr habt geliefert. Aus über 2600 Nominierungen haben wir die beliebtesten fünf Cordon bleus in vier Regionen gefunden. Ist dein Lieblings-Resti dabei? Bis zum 20. März hast du Zeit, für deine Beiz zu stimmen.

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Deutschschweiz» gewinnt.

Bereit? Dann vote jetzt für deine Favoriten!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8×2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.





Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden





Der «Blick Check» läuft bis 9. April. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.