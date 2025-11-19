Warst du diese Woche nicht beim Live Quiz mit Zeki dabei? Das macht gar nichts, denn hier hast du nochmals die Möglichkeit, dein Wissen zu testen. Leider ohne Preis, aber dafür auch ohne stressiges Zeitlimit.

Wie gut kennst du dich mit Logos aus? – Teste dein Markenwissen

Wie gut kennst du dich mit Logos aus? – Teste dein Markenwissen

Darum gehts Zeki lädt erneut zum Blick Live Quiz ein

400 Franken waren im Pot für die Gewinner des Livestream-Quiz

Quiz-Thema: Bekannte Firmen- und Markenlogos erraten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Pünktlich zur Mittagsstunde hat Zeki wieder zum Blick Live Quiz eingeladen. Auch vor Beginn war der Livestream-Chat schon gut besucht. Insgesamt haben 2241 Teilnehmenden um die Gewinnsumme von 400 Franken gezockt.

Wie gut kennst du dich mit Logos aus?

Gehörst du zu den Unglücklichen, die beim Livestream nicht dabei sein konnten? Keine Sorge! Hier kannst du das Quiz nachholen und dein Wissen zum Besten geben. Das Thema diese Woche: bekannte Firmen- und Markenlogos. Wie gut weisst du Bescheid? Kannst du alle Logos erraten?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie hast du dich angestellt? Teile dein Ergebnis in den Kommentaren! Das nächste Mal wollen wir dich live dabei haben, wenn wieder mit Zeki gequizzt wird!