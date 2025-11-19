Darum gehts
- Zeki lädt erneut zum Blick Live Quiz ein
- 400 Franken waren im Pot für die Gewinner des Livestream-Quiz
- Quiz-Thema: Bekannte Firmen- und Markenlogos erraten
Alessandro KälinRedaktor Community
Pünktlich zur Mittagsstunde hat Zeki wieder zum Blick Live Quiz eingeladen. Auch vor Beginn war der Livestream-Chat schon gut besucht. Insgesamt haben 2241 Teilnehmenden um die Gewinnsumme von 400 Franken gezockt.
Wie gut kennst du dich mit Logos aus?
Gehörst du zu den Unglücklichen, die beim Livestream nicht dabei sein konnten? Keine Sorge! Hier kannst du das Quiz nachholen und dein Wissen zum Besten geben. Das Thema diese Woche: bekannte Firmen- und Markenlogos. Wie gut weisst du Bescheid? Kannst du alle Logos erraten?
Wie hast du dich angestellt? Teile dein Ergebnis in den Kommentaren! Das nächste Mal wollen wir dich live dabei haben, wenn wieder mit Zeki gequizzt wird!