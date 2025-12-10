Hast du das Live Quiz mit Zeki verpasst? Fühl dich nicht schlecht, denn hier hast du nochmals eine Gelegenheit, dich als Quiz-Master zu beweisen! Zwar leider ohne Preisgeld an Ende, dafür kannst du dir ordentlich Zeit nehmen.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Viele haben sich schon an das Blick-Live-Quiz mit Zeki zur Mittagsstunde gewöhnt. Die letzte Ausgabe war jedoch schon seine zweitletzte Sendung. Trotzdem freute er sich schon vorab auf eine gute Zeit mit den 1935 Quiz-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern im Livestream. Auch dieses Mal ging es um eine stolze Gewinnsumme von 400 Franken.

Was weisst du über die Berühmtheiten der Welt?

Hast du das Quiz verpasst? Gleich hier kannst du es nachholen! Dieses Mal ging es um allerlei Promis und Berühmtheiten. Wer ist mit wem verheiratet? Was hat es mit diesem Skandal auf sich? Zeig uns, dass du all diese Promi-Fakten schon kennst!

Wie hast du dich geschlagen? Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte mit uns! Nächste Woche bist du hoffentlich live mit dabei, wenn zum letzten Mal mit Zeki gequizzt wird!