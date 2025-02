1/5 Jedes Jahr das Gleiche: Die Steuererklärung muss wieder ausgefüllt werden. Foto: Keystone

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Kinderabzüge, Liegenschaften, Verpflegungskosten – all diese Sachen darf man von der Steuererklärung abziehen. Doch was darf man eigentlich noch? Was geht gar nicht? Und welche Dokumente muss ich genau wie einreichen? Wie war das nochmals mit den Spenden? Und wie viel darf ich eigentlich fürs Pendeln abziehen?

Diese Fragen stellen sich zurzeit viele Schweizerinnen und Schweizern. Denn das neue Jahr bringt nicht immer nur neue Chancen, Möglichkeiten und Vorsätze mit sich, sondern auch eine mühsame Steuererklärung.

Stell deine Frage hier!

Dieses Jahr hilft Blick dir mit deiner Steuererklärung. Nein, das heisst nicht, dass wir dir den Batzen bezahlen, sondern dass du all deine Fragen rund um deine Steuererklärung ganz einfach hier stellen kannst. Ein Experte auf dem Gebiet wird eure Fragen beantworten.

Also los! Welche Fragen hast du rund ums Thema Steuern? Stell sie gleich hier im Formular!

