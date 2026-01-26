DE
FR
Abonnieren

«Kantönligeist» – Appenzell Ausserrhoden Edition
Wie gut kennst du den Kanton Appenzell Ausserrhoden?

Blick macht sich weiter auf die Reise durch die Schweiz. Ihr habt gewählt, wohin es uns als nächstes verschlägt: nach Appenzell Ausserrhoden! Wir sind gespannt, wie gut du den Kanton Appenzell Ausserrhoden wirklich kennst. Zeig es uns im «Kantönligeist»-Quiz!
Publiziert: 18:38 Uhr
Kommentieren
Alessandro_Kälin_Praktikant Community_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Alessandro KälinRedaktor Community
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen