Hast du das Live Quiz mit Zeki verpasst? Das ist kein Problem, denn hier hast du nochmals eine Chance, dein Wissen zum Besten zu geben! Zwar leider ohne Preisgeld, dafür kannst du dir Zeit nehmen.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wie immer moderiert Zeki zur Mittagsstunde das Blick-Live-Quiz! Dieses Mal, passend zum Beginn der Adventszeit, mit festlicher Weihnachtsmütze. Es kämpften insgesamt 1'881 Quiz-Begeisterte um eine Gewinnsumme von satten 400 Franken.

Was weisst du über Social Media?

Hast du das Quiz verpasst? Hier kannst du es nachholen! Wie viele Fakten über Social Media und die Plattformen dahinter kennst du? Hier findest du es raus:

Und wie hast du dich geschlagen? Teile dein Ergebnis in den Kommentaren mit uns! Das nächste Mal wollen wir dich aber unbedingt live dabei haben, wenn wieder mit Zeki gequizzt wird!