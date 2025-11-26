Darum gehts
- Zeki lud erneut zum Blick Live-Quiz ein, Thema Schweizer Geografie
- Quiz-Begeisterte können das Quiz nachholen und ihr Wissen testen
- 2'061 Teilnehmer spielten um eine Gewinnsumme von 400 Franken
Alessandro KälinRedaktor Community
Etwas später als sonst, um 12.45 Uhr, hat Zeki zum siebten Mal zum Blick Live-Quiz eingeladen. Insgesamt 2061 Quiz-Begeisterte quizzten zum Thema Schweizer Geografie und um eine Gewinnsumme von 400 Franken um die Wette.
Was weisst du über Schweizer Geografie?
Hast du es verpasst? Hier kannst du das Quiz nachholen? Wie gut weisst du über die Schweiz und ihre vielen Berge und Gewässer Bescheid? Hier findest du es raus:
Und wie hast du dich bei all den Zahlen angestellt? Teile dein Ergebnis in den Kommentaren! Das nächste Mal wollen wir dich aber live dabei haben, wenn wieder mit Zeki gequizzt wird!