Hast du das Live Quiz mit Zeki verpasst? Schade – aber keine Sorge: Hier hast du nochmals die Möglichkeit, dein Wissen auf die Probe zu stellen. Zwar ohne Preis, dafür kannst du dir umso mehr Zeit nehmen.

Wie gut bist du in Schweizer Geografie – Teste dein Wissen!

Darum gehts Zeki lud erneut zum Blick Live-Quiz ein, Thema Schweizer Geografie

Quiz-Begeisterte können das Quiz nachholen und ihr Wissen testen

2'061 Teilnehmer spielten um eine Gewinnsumme von 400 Franken

Alessandro Kälin Redaktor Community

Etwas später als sonst, um 12.45 Uhr, hat Zeki zum siebten Mal zum Blick Live-Quiz eingeladen. Insgesamt 2061 Quiz-Begeisterte quizzten zum Thema Schweizer Geografie und um eine Gewinnsumme von 400 Franken um die Wette.

Was weisst du über Schweizer Geografie?

Hast du es verpasst? Hier kannst du das Quiz nachholen? Wie gut weisst du über die Schweiz und ihre vielen Berge und Gewässer Bescheid? Hier findest du es raus:

Und wie hast du dich bei all den Zahlen angestellt? Teile dein Ergebnis in den Kommentaren! Das nächste Mal wollen wir dich aber live dabei haben, wenn wieder mit Zeki gequizzt wird!