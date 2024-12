Die besten Geschenkideen fürs Wichteln

Ob im Büro, im Freundeskreis oder in der Familie – das Wichteln gehört für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu. Doch jedes Jahr steht man vor der gleichen Frage: Was schenke ich bloss? Teile deine besten Geschenkideen mit uns und lass dich inspirieren!

1/5 Das Wichteln gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Foto: Shutterstock

Die Adventszeit ist eine besondere Gelegenheit, um kleine Überraschungen zu teilen. Wichteln gehört für viele fest zur Weihnachtszeit, sei es mit der Familie, unter Freunden oder im Büro. Doch jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Was schenkt man bloss? Besonders knifflig wird es, wenn man jemanden gezogen hat, mit dem man nicht so eng verbunden ist.

Kreative und universelle Ideen können hier die Rettung sein. Ein witziges Gadget, ein praktischer Alltagshelfer oder etwas Selbstgemachtes kommen fast immer gut an. Aber auch persönliche Tipps und Erfahrungen machen die Geschenksuche oft leichter.

Was hast du für Geschenkideen?

Wir wollen von dir wissen: Welche Ideen hast du für ein gelungenes Wichtelgeschenk? Was hat bei dir besonders gut funktioniert, und welche Überraschungen sind bei deinen Beschenkten am besten angekommen? Schicke uns deine Vorschläge in die Kommentare oder reiche sie ganz einfach über unser Formular ein.