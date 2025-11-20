Schick uns dein Schneebild!

Eva KunzSenior Community Editorin
Der Schnee ist da! Hat es bei dir schon geschneit? Zeig uns deine Schneebilder! Ob auf deinem Balkon oder auf deinem Spaziergang durch den verschneiten Wald – oder bist du schon auf der Piste? Halte diesen Moment fest und teile ihn mit uns!
Schick uns dein Foto
Hast du ein Schneebild, das du gerne zeigen möchtest? Dann schick es uns direkt über den Leserreporter-Zugang in der Blick-App (iOS/Android).
Oder ganz einfach hier:
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.