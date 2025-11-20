DE
Hat es bei dir schon geschneit?
Schick uns dein Schneebild!

Wintereinbruch in der Schweiz! Hat es bei dir auch schon Schnee? Zeig es uns und schick deinen schönsten ersten Schneemoment!
Publiziert: 10:55 Uhr
|
Aktualisiert: 11:08 Uhr
Eva KunzSenior Community Editorin

Der Schnee ist da! Hat es bei dir schon geschneit? Zeig uns deine Schneebilder! Ob auf deinem Balkon oder auf deinem Spaziergang durch den verschneiten Wald – oder bist du schon auf der Piste? Halte diesen Moment fest und teile ihn mit uns!

Schick uns dein Foto

Hast du ein Schneebild, das du gerne zeigen möchtest? Dann schick es uns direkt über den Leserreporter-Zugang in der Blick-App (iOS/Android).

Oder ganz einfach hier:

