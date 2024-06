Nach dem wetterbedingten Ausfall im April wird der Böögg am 22. Juni in Heiden AR endlich verbrannt. Blick lädt erneut zum Tippspiel ein – der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Grill im Wert von 3000 Franken!

Wie lange dauert es, bis der Kopf vom Böögg explodiert? Genau das wollte Blick von der Community wissen und hätte dem Sieger oder der Siegerin einen Weber-Gasgrill im Wert von rund 3000 Franken verlost. Aber zu einem Sieg kam es nie.

Denn wegen starkem Wind wurde der Böögg am 15. April nicht angezündet. Aber keine Sorge: Die Böögg-Verbrennung geht nun in die nächste Runde. Am 22. Juni wird der Böögg in Heiden AR endlich verbrannt.

Und somit geht auch unser Tippspiel in die nächste Runde! Wie lange wird es dauern, bis der Kopf vom Böögg explodiert? Gib hier deinen Tipp ab!

