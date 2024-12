Was sind deine liebsten Weihnachtshits?

1/5 Teile mit uns deine liebsten Weihnachtssongs! Foto: Shutterstock

Ob nostalgische Klassiker wie «Stille Nacht», poppige Ohrwürmer wie «All I Want for Christmas Is You» oder moderne Lieblingssongs – wir wollen wissen, was auf deiner persönlichen Weihnachtsplaylist nicht fehlen darf!

Schick uns deine Lieblingsweihnachtslieder!

Mach mit und gestalte gemeinsam mit der Community eine Playlist, die uns alle durch die Adventszeit begleitet. Schreib uns deine Vorschläge direkt in die Kommentare oder reiche sie über das Formular ein.