DE
FR
Abonnieren

GastroSuisse-Präsident Beat Imhof schwingt für Reto den Kochlöffel
«Mein Cordon bleu ist das Geilste!»

Wenn jemand ein gutes Cordon bleu kochen kann, dann sicher der oberste Beizer der Schweiz. Beat Imhof, Präsident GastroSuisse, stellt sich der Challenge und zeigt Reto Scherrer seine Küchkünste. Ob das etwas wird?
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
Die Branche mit Herz

Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20 000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20 000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

Mehr zu unserem Engagement
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen