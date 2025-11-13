Du warst live nicht dabei? Dann hast du hier die Gelegenheit, dein Wissen zum Thema Gaming doch noch unter Beweis zu stellen. Zwar gibt es keinen Preis zu gewinnen, dafür hast du so viel Zeit, wie du brauchst.

Darum gehts Hier gibt es das Blick Live Quiz mit Zeki zum Nachholen

Zeki, selbst begeisterter Gamer, stellt Fragen zum Thema Gaming und Videospiele

Mach am nächsten Mittwoch live mit und erhalte die Chance auf einen Preis Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Erneut hat Zeki am Mittwoch eine Crowd aus begeisterten Quizzern gechallengt. Dieses Mal sogar zur Primetime um 19.30 Uhr. Fans wissen: Wie immer gibt es beim Live Quiz was zu gewinnen. Wer es bis zum Ende schafft, dem winkt nichts Geringeres als ein Geldpreis. Pech für alle, die nicht mitgemacht haben.

«Ich bin selber Zocker seit der Kindheit»

Gehörst du zu denen, die es verpasst haben? Hier gibts zum Trost das Quiz zum nachquizzen! Thema: Gaming und Videospiele. Zeki verrät: «Ich bin selber Zocker seit der Kindheit, ich liebe es!» Rund 2800 Leute waren live beim Quiz dabei. Das Thema interessiert. Und? Wie siehts bei dir aus?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie hast du dich geschlagen? Schreib es uns in die Kommentare! Und schau zu, dass du das nächste Mal live mit dabei bist!