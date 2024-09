Ein Probetag ist eigentlich da, um den Betrieb und die neuen Mitarbeiter kennenzulernen. Doch manchmal kommt es auch anders und man wird zum Gratis-Nutztier gemacht. Was hast du an deinen Probetagen schon erlebt? Schreib uns gleich hier deine Erfahrung!

1/5 Hast auch du schon einen Probetag absolviert?

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Wer eine neue Stelle sucht, wird oft zum Probetag eingeladen. Schliesslich soll man den Betrieb und die Menschen dort erst kennenlernen, bevor man sich gleich vertraglich bindet. Ein Job ist nach dem Probetag aber noch lange nicht garantiert, trotzdem soll es ein spannender Tag mit vielen Einblicken sein.

So aber nicht bei Adriano Valentino (43) aus Niederlenz AG. Er machte einen Probetag bei der Post. 13 Stunden schuften und am Schluss eine Absage – das war das Ergebnis. Grund genug, um nach weiteren Geschichten in der Community zu suchen.

Blick will deswegen von dir wissen: Welche Erfahrungen hast du beim Probetag schon gemacht?

Teile deine Erfahrung hier

Welche Erfahrungen hast du an deinem Probetag schon gemacht? Musstest du alle Toiletten putzen oder konntest du den ganzen Tag Vollgas geben? Schreib uns deine Erfahrung, ob lustig oder nicht, gleich hier via Formular: