Egal ob Reinigungskraft, Professor, Coiffeuse oder Psychologin – jeder Job kennt gewisse Vorurteile oder abschätzige Bemerkungen. Wir möchten von dir wissen: Bist du aufgrund deines Berufs schon mit Vorurteilen oder Klischees konfrontiert worden?

Darum gehts Berufsvorurteile können das Selbstwertgefühl und die Sicht auf den Beruf belasten

Schlagfertiges Kontern auf blöde Sprüche und Vorurteile ist oft schwierig

Drei Beispiele für Berufsklischees: Lehrer, Pflegekräfte und Künstler werden genannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eva Kunz Senior Community Editorin

«Lehrpersonen haben viel mehr Freizeit als andere», «Pflegekräfte machen das nur aus Nächstenliebe», «Künstler leben auf Kosten anderer» – blöde Sprüche und Vorurteile gibt es in den unterschiedlichsten Berufen. Immer direkt schlagfertig zu kontern ist da meist gar nicht so einfach. Und so können hartnäckige Job-Klischees die persönliche Sicht auf den eigenen Beruf sowie das Selbstwertgefühl belasten.

Welchen Vorurteilen begegnest du aufgrund deines Berufs?

Melde dich bei uns und teile deine Erfahrungen!

