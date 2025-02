Dieses Jahr fällt der Tag der seltenen Erkrankungen auf den 28. Februar. An diesem Tag soll Sichtbarkeit für Menschen mit speziellen Erkrankungen und ihre Anliegen geschaffen werden. Leidest du an einer seltenen Diagnose? Dann teile hier deine Geschichte!

1/5 Am 28. Februar ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Foto: Shutterstock

Ambra Moro Redaktorin Community

Der Tag der seltenen Erkrankungen wird stets am letzten Tag im Februar gewürdigt. Wenn es kein Schaltjahr ist, findet er am 28. Februar statt. Eingeführt wurde er im Jahr 2008. Er soll das Bewusstsein für spezielle Krankheiten schärfen.

Als «selten» gilt eine Krankheit, wenn nicht mehr als fünf von 10'000 Menschen in der EU davon betroffen sind, so das nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen in der Europäischen Union. Demzufolge sind es mehr als 8000 Erkrankungen. Sie werden auch als «Waisenkinder der Medizin» bezeichnet.

Teile deine Geschichte mit uns!

Leidest du an einer speziellen Erkrankung und möchtest die Menschheit darauf aufmerksam machen? Wie ist dein Leben damit? Wie reagiert die Gesellschaft darauf? Und welche Message willst du nach Aussen erzählen?

