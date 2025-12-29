Wie war dein Jahr 2025?

Das neue steht vor der Tür – die Korken sind bereit zum Knallen. Aber davor wollen wir nochmals zurückblicken. Wie hast du das Jahr 2025 erlebt? Schreib uns!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Und wieder gehen 365 Tage zu Ende. Zeit also, zurückzublicken. Wir wollen von dir wissen, wie du das Jahr 2025 erlebt hast. Nimm an der Umfrage teil und erzähl uns weiter unten gerne von deinen Highlights.

Was hat dir besonders Freude bereitet? Was war herausfordernd? Erzähl uns von seinem Jahr 2025. Egal, ob über Erfolg, Misserfolg, Freud oder Leid – fasse deine Erfahrungen für uns hier zusammen: