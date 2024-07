Nach langem Warten ist die Sonne endlich da und die Temperaturen steigen. Aber der Sommer bleibt nicht lange, denn am Wochenende drohen Unwetter. Wie planst du die heissen Tage zu nutzen? Teile es in den Kommentaren!

1/6 Die zweite Hälfte dieser Woche entwickelt sich vielversprechend und bringt Badi- und Wanderwetter mit sich.

Lange haben wir gewartet, unzählige Gewitter haben wir überstanden und nun ist es endlich so weit: Die Sonne ist da. Und mit ihr kommt eine stabilere Südwest- bis Westlage, die auch die Temperaturen in die Höhe schnellen lassen. Diese Woche können wir ganz schön schwitzen.

Ist der langersehnte Sommer endlich gekommen? Man kann es für eine kurze Zeit so nennen, doch schon am Wochenende kommt das Unwetter wieder. Aber vorher geniessen wir die warmen Tage noch. Und zwar ordentlich. Die Frage ist nur, wie?

Wie verbringst du den Kurz-Sommer?

Was machst du die nächsten Tage, wenns richtig heiss wird? Findet man dich nur noch in der Badi oder holst du all die Wanderungen nach, die du aufgrund vom Regenwetter verschieben musstest?

Schreibs gleich in die Kommentare und erzähl uns mehr von deinem Sommer-Programm!