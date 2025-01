1/6 «Alle guten Vorsätze zum neuen Jahr haben eines gemeinsam: Sie sind von vornherein zum Scheitern verurteilt», schreibt Kolumnist Claudio Del Principe. Foto: Getty Images

Claudio Del Principe Kolumnist

Alle guten Vorsätze zum neuen Jahr, egal ob kulinarische oder andere, haben eines gemeinsam: Sie sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also nein. Ich selber habe keine kulinarischen Vorsätze, und ich rate auch davon ab, selber welche ins Auge zu fassen. Man erspart sich viel Frust.

Es ist verständlich, dass man ein neues Jahr mit Elan, Motivation und einer gewissen Hoffnung auf Besserung starten möchte. Mit einer Selbstoptimierung im besten Fall, die sich im Nu verwirklichen lässt. Man muss nur konsequent gleich am 1. Januar starten, dann klappt es bestimmt. Tut es nicht.

Denn Veränderungen brauchen von Natur aus, was den meisten Menschen fehlt: Zeit und Geduld. Und den unbeirrbaren Glauben, jeden Tag das Richtige zu tun. So kommt man in kleinen Schritten langsam, aber sicher zu sich selbst. Zu einem Lebensstil und zu einer Haltung, die zu einem passt.

Mit einem «Veganuary» zum Beispiel wird man von heute auf morgen zum Vegetarier, aber im Februar ist dann meistens schon wieder Schluss. Challenge abgeschlossen. Man redet sich ein, etwas Gutes getan zu haben, und sucht die nächste Herausforderung, die nächste kurzfristige Befriedigung. Und irgendwann merkt man, dass diese Bemühungen bloss ein Tropfen auf den heissen Stein waren. Dass nichts bleibt. Ausser Frustration, weil man schon wieder dem alten Trott verfallen ist.

Das gilt genauso für Diäten. Der Jo-Jo-Effekt ist vorprogrammiert. Oder die Sport-Challenge «Red January». Als ob man damit in nur einem Monat den Körper langfristig zu einer athletischen Skulptur modellieren könnte. Wozu ein «Dry January» ohne Alkohol? Wäre es nicht besser, das ganze Jahr hindurch ein Mass zu finden, das bei jedem Glas Genuss und Freude garantiert? Meine Grosseltern und auch meine Eltern sind mir da ein gutes Beispiel. Zu jeder Mahlzeit gab es genau ein Glas Rotwein. Eines, nicht zwei. Auch nicht einmal eine ganze Flasche und dann wieder keinen Wein.

Das ist das ganz grosse Geheimnis. Egal, ob Supersportler, ausgeglichene Esserin, genussvoller Mensch oder achtsame Konsumentin. Die, die scheinbar mühelos das im Leben umsetzen, was allen Gute-Vorsätze-Umsetzern misslingt: die Beständigkeit im Kleinen. Immer wieder wird belegt, dass ein ausgeglichener Lebensstil mit den immer gleichen Ritualen zum grössten Glück und zu guter Gesundheit führen.

Darum mache ich im neuen Jahr genauso weiter wie im alten Jahr. Hier meine wichtigsten Regeln:

Kochen Sie jeden Tag. Ja, auch wenn Sie allein sind. Dann erst recht. Nehmen Sie sich Zeit zum Einkaufen, zum Kochen und zum Geniessen. Bevorzugen Sie Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, also z.B. Kichererbsen, nicht Fertig-Hummus. Kaufen Sie vorwiegend lokal, direkt vom Hof (und damit automatisch saisonal) und möglichst Bio. Bewegen Sie sich jeden Tag. Spazieren, Sport treiben, dehnen, aktiv erholen. Machen Sie sich nicht verrückt, wenn Ihnen etwas davon mal nicht gelingt, werden Sie gelassener!

Ich wünsche Ihnen ein glückliches und gesundes 2025!