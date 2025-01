Neujahrsgrüsse: Wie lange sind sie angebracht? Genau das will Blick von dir wissen. Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!

1/4 Knapp eine Woche alt ist das neue Jahr. Foto: imago/Volker Preußer

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Wer kennt es nicht: Nach den Festtagen trudeln so langsam wieder alle ins Büro zurück und an jeder Ecke hört man: «He, wünsche dir noch ein frohes Neues!» Wer positiv ins neue Jahr startet, wünscht eines zurück. Wer absolut keine Lust mehr auf Feier und Fest hat, stellt sich die Frage «Wie lange noch?».

Und genau das will Blick jetzt ein für alle Mal ausdiskutieren. Bis wann darf man sich noch ein frohes neues Jahr wünschen?

Diskutiere mit!

Endet es am 6. Januar, wenn alle wieder fleissig am Arbeitsplatz hocken? Oder darf noch bis Mitte Monat gewartet werden, bis man auch all seine Gspänli wieder gesehen hat? Oder legst du gar noch einen obendrauf und wünscht allen bis Ostern ein «Guets Noiis»?

Schreib uns deine Meinung gleich in die Kommentare und diskutiere mit!