1/6 Dimitrios Manoglou ist Tierphysiotherapeut mit eidgenössischem Diplom. Foto: zVg

Ambra Moro Redaktorin Community

Seit 2003 bin ich als Humanphysiotherapeut tätig. Als mein erster Hund Karli an Epilepsie erkrankte und wir mit ihm einen langen Leidensweg hatten, informierte ich mich über die eidgenössische Ausbildung zum Tierphysiotherapeuten. Zudem war das eine neue berufliche Herausforderung, die ich gern annahm. Inzwischen sind sieben Jahre vergangen, seit ich meine Humanphysiotherapie-Praxis in eine für Tiere erweitert habe. Bei der Betreuung und Behandlung der Vierbeiner kommt mir mein prall gefüllter medizinischer «Rucksack» aus der Humanphysiotherapie sehr zugute.

In meine Praxis kommen hauptsächlich Hunde. Ob kleiner Chihuahua oder grosser Berner Sennenhund: Jede Fellnase ist bei mir willkommen. In den meisten Fällen leiden die Hunde an einer altersbedingten Arthrose. Aber auch Gelenkverletzungen, Kreuzbandrisse, Fehl- oder Überbelastungen kommen vor. Hin und wieder therapiere ich auch Katzen und besuche in besonderen Fällen Pferde, Alpakas oder Kühe in ihrem Stall. Die Behandlungsmethode passe ich an die Bedürfnisse des Tieres und seiner Halterin oder seines Halters an. So kann es sein, dass ich eine Fellnase insgesamt nur dreimal sehe, eine andere wiederum über drei Jahre begleite.

Ein Tier kann vielfältig kommunizieren, aber nicht mit dir reden. Darum kommuniziere ich mit den Tieren durch Körpersprache und gebe ihnen so genug Raum und Sicherheit. Das A und O dabei ist, dass ich die Tierhalter motivieren kann, die Übungen mit ihren Lieblingen auch zu Hause oder bei ihren täglichen Spaziergängen auszuführen. Nur durch diesen gemeinsamen Weg können wir den Bedürfnissen des Tiers bestmöglich gerecht werden. Ich erlebe von all meinen Kunden eine grosse Wertschätzung ihren Tieren gegenüber; sie schätzen das Tierwohl genauso wie ich.

Für mich gibt es nichts Schöneres, als mit einem wuscheligen Hund auf dem Schoss in den Tag zu starten und ihm die qualitativ beste Therapie zu bieten, die er verdient. Gleichzeitig möchte ich mich jeden Tag persönlich weiterentwickeln und den Spagat zwischen den Behandlungen von Tier und Mensch meistern.