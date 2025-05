Siehst du dich in der Pflicht, deine Enkel zu betreuen?

Die Erwartungen an Grosseltern, regelmässig bei der Kinderbetreuung zu helfen, sind in vielen Familien hoch. Doch nicht jeder Grossvater oder jede Grossmutter fühlt sich verpflichtet, diese Rolle zu übernehmen. Wie stehst du zum Thema?

1/6 Iris Klein hat sich mit ihrer Tochter gestritten. Foto: imago/Gartner

Ein Zoff um die Rolle der Grosseltern sorgt derzeit für Aufsehen: Iris Klein (57) und ihre Tochter Jenny Frankhauser (32) haben unterschiedliche Vorstellungen, wie viel Zeit Iris mit ihren Enkelkindern verbringen sollte. Während Frankhauser der Meinung ist, dass ihre Mutter mehr Verantwortung übernehmen sollte, stellt Iris klar: «Ich habe auch noch ein eigenes Leben und das Recht, mal nur an mich zu denken und zu gehen, wo und wann ich will!»

Dieser Konflikt ist kein Einzelfall – viele Grosseltern stehen heute zwischen den Erwartungen der Familie und dem Wunsch nach Freiheit, Selbstbestimmung und einem erfüllten Leben im eigenen Rhythmus.

Wie siehst du das?

Fühlst du dich als Grossmutter oder Grossvater unter Druck gesetzt, ständig verfügbar zu sein? Oder ist es für dich selbstverständlich, im Alltag der Kinder mitzuwirken? Geniesst du es, oft zu hüten – oder lieber punktuell und spontan?

Wir suchen Grossmütter und Grossväter, die – wie Iris Klein – sich als Grosseltern nicht in der Pflicht sehen, sich für die jüngere Generation aufzuopfern. Auf der anderen Seite aber auch Grosseltern, die sich in der Pflicht sehen, für ihre Enkelkinder da zu sein. In welcher Rolle siehst du dich? Melde dich gleich unten via Formular!