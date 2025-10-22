Blick Live Quiz verpasst? Macht nichts. Hier kannst du dein Glück trotzdem noch probieren – zwar ohne Aussicht auf einen Preis, dafür hast du so viel Zeit, wie du brauchst. Let's go!

Das war das Live-Quiz mit Zeki

Quiz-Thema: Wie gut kennen sich Teilnehmer mit Schweizer Memes aus

Eva Kunz Senior Community Editorin

Jeden Mittwoch um 12.30 Uhr heisst es in der Blick Live Quiz App und bei der Community: Blick Live Quiz mit Zeki! Spass ist garantiert und wer es bis zum Ende schafft, dem winkt nichts Geringeres als ein Geldpreis – und mit etwas Glück kann sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner auf eine tolle Reise freuen.

Hast du's verpasst? Macht nichts: Wir liefern nach! In dieser Ausgabe wollte Meme-Urgestein Zeki wissen, wie gut sich die Quizzer mit Schweizer Memes auskennen.

Hättest du's gewusst?

«Ready?» – «Ich bin ready geboren», sagte Zeki nach der Einwärmphase am Mittwochmittag und startete das Quiz.

Bist auch du ready? Dann mach das Quiz «Internet und Memes» gleich hier und finde heraus, wie weit du gekommen wärst:

Am Schluss des Live Quiz konnten sich immerhin noch 27 Gewinnerinnen und Gewinner (von zu Beginn über 2000 Teilnehmern) ein Preisgeld von 500 Franken teilen – 18.50 pro Person. Na, das reicht doch gerade für einen leckeren Döner! ;)

Zeki wünschte am Ende jedenfalls allen «En Guete und bis nächscht Wuche!»