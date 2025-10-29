Blick Live Quiz verpasst? Macht nichts. Hier kannst du dein Glück trotzdem noch probieren – zwar ohne Aussicht auf einen Preis, dafür hast du so viel Zeit, wie du brauchst. Let's go!

Darum gehts Blick Live Quiz mit Zeki jeden Mittwoch um 12:30 Uhr

Halloween und Horror im Quiz

Gewinner können Geldpreis oder tolle Reise gewinnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Jeden Mittwoch um 12.30 Uhr heisst es in der Blick Live Quiz App und bei der Community: Blick Live Quiz mit Zeki! Spass ist garantiert und wer es bis zum Ende schafft, dem winkt nichts Geringeres als ein Geldpreis – und mit etwas Glück kann sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner auf eine tolle Reise freuen.

Hast du's verpasst? Macht nichts: Wir liefern nach! In dieser Ausgabe wollte Meme-Urgestein Zeki wissen, wie gut sich die Quizzer mit Halloween und Horror auskennen. Schon vorab animierte er die Zuschauerinnen und Zuschauer: «Ich hoffe, ihr verkleidet euch auch!»

Na? Wie hast du dich geschlagen? Teile es mit uns in der Kommentarspalte! Hoffentlich bist du das nächsten Mittwoch live dabei! Happy Halloween!