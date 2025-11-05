Blick Live Quiz verpasst? Macht nichts. Hier kannst du dein Glück trotzdem noch probieren – zwar ohne Aussicht auf einen Preis, dafür hast du so viel Zeit, wie du brauchst. Let's go!

Jeden Mittwoch um 12.30 Uhr heisst es in der Blick Live Quiz App und bei der Community: Blick Live Quiz mit Zeki! Spass ist garantiert und wer es bis zum Ende schafft, dem winkt nichts Geringeres als ein Geldpreis – und mit etwas Glück kann sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner auf eine tolle Reise freuen.

Hast du's verpasst? Macht nichts: Wir liefern nach! In dieser Ausgabe wollte Meme-Urgestein Zeki wissen, wie gut sich die Quizzer mit Kulinarik auskennen. Vor dem Start motiviert er die Community mit den Worten: «Bisch sicher guet! Guet isch eh Cremeschnitte – besser sind zwei!»

Na? Wie hast du dich geschlagen? Teile es mit uns in der Kommentarspalte! Hoffentlich bist du am nächsten Mittwoch live dabei!