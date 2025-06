Zum Ghostbusters Tag Wie gut kennst du dich mit den «Ghostbusters» aus?

Am 7. Juni 1984 lief «Ghostbusters» in den Kinos an – und wurde zum Blockbuster und Kultfilm. Wie gut kennst du die Fantasy-Komödie? Teste dein Wissen gleich hier im Quiz!

