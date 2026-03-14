DE
FR
Abonnieren

Das Mathe-Quiz zum Knobeln
Kannst du diese Rechenaufgaben noch lösen?

Am 14. März findet jedes Jahr der Internationale Tag der Mathematik statt. Zur Feier gibt es nichts Besseres als ein paar richtig schöne Knobelaufgaben. Wie viel aus dem Matheunterricht ist bei dir noch präsent? In diesem Quiz kannst du deine Fähigkeiten testen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Alessandro_Kälin_Praktikant Community_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Alessandro KälinRedaktor Community
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen