Das Mathe-Quiz zum Knobeln Kannst du diese Rechenaufgaben noch lösen?

Am 14. März findet jedes Jahr der Internationale Tag der Mathematik statt. Zur Feier gibt es nichts Besseres als ein paar richtig schöne Knobelaufgaben. Wie viel aus dem Matheunterricht ist bei dir noch präsent? In diesem Quiz kannst du deine Fähigkeiten testen.