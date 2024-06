Teile dein lustigstes Erlebnis vom Open Air St. Gallen mit uns!

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Heute ist der letzte Tag des Open Airs St. Gallen.

Das St. Galler Open Air neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Am Donnerstag begann das grosse Feiern am Sittertobel in St. Gallen, und heute ist bereits der letzte Tag. Festivals sind dazu da, unvergessliche Momente mit Freunden zu erleben. Das Wichtigste dabei: Spass haben!

Bei mehrtägigen Open Airs kommt es oft zu lustigen Erlebnissen. Ob man das eigene Zelt nicht mehr findet, den Lieblingsact verschläft oder in eine Schlammschlacht gerät – solche Momente machen das Festival unvergesslich. Welches Erlebnis hast du beim diesjährigen Open Air St. Gallen als besonders lustig empfunden? Erzähl es uns gleich hier!