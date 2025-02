Bruno (85) und seine Frau Dolores (83) feiern heute ihren 62. Valentinstag zusammen. Für ihn ist der Tag der Liebe doppelt besonders – es ist auch sein Geburtstag. 1963, an Brunos Geburtstagsfeier, gaben sich die beiden ihren ersten Kuss.

Ihr erster Kuss war am Valentinstag – und die Liebe hält bis heute

1/4 Nicht nur am Valentinstag, sondern auch an Silvester feiern Bruno und Dolores gemeinsam. Foto: zVg

Bruno (85) ist in Lugano geboren. Mit 13 Jahren zog er nach Winterthur, wo er dann seine Ehefrau Dolores kennen und lieben gelernt hat. «Gefunkt hat es aber nicht auf Anhieb», sagt er. Allerdings gesteht Dolores: «Er hat mir schon vorher sehr gefallen.» Die beiden wohnten in der gleichen Strasse. Dolores schaute ihm ab und an nach, wenn er vorbeilief und sie hatte «Schmetterlinge im Bauch.»

Weil Bruno Heimweh nach dem Tessin hatte, trat er einem italienischen Musikverein bei. Dort, als er Lieder in seiner Muttersprache sang, lernte er Dolores' Vater noch vor ihr kennen. Später trat sie auch bei. «Liebe auf den ersten Blick war es aber nicht», erzählt er.

1963 – eine Woche vor Valentinstag – gingen beide in die Kirche. Bruno hat Dolores gesehen, sie bezaubernd gefunden und sie spontan zu seiner Geburtstagsparty am 14. Februar eingeladen. Das beste Geschenk machte ihm wohl Dolores, denn an diesem Tag hatten sie ihren ersten Kuss. «War sehr schön», erinnert sich Bruno zurück. Keiner von beiden wartete darauf, dass der andere den ersten Schritt macht – sie fanden ihn gemeinsam. «Ich war kein Frauenheld», betont Bruno. Im selben Jahr haben sie sich noch verlobt und ein Jahr später gaben sie sich das Ja-Wort.

Tradition am Valentinstag

«Der 14. Februar hat immer noch eine grosse Bedeutung», erzählt Bruno lächelnd. Seine Frau deckt seit jeher den Frühstückstisch mit Blumen, Kerzen und Kuchen. «Die Kinder haben diese Tradition übernommen», schwärmt Dolores über ihre beiden Söhne. Zu Mittag gehen sie immer bei einem «Tête-à-Tête» Fisch essen. Am Nachmittag wird mit der Familie und Freunden mit Prosecco angestossen und der Kuchen angeschnitten.

Geschenke machen die beiden Turteltauben sich aber nicht mehr gross: «Heute brauchen wir nicht mehr viel. Das Wichtigste ist, mit der Familie zu feiern.» Ein besonderes Valentinstagsgeschenk erhielt Bruno im Jahr 1972 – seine erste Uhr mit Datumsanzeige. «Ich trage sie noch heute», erzählt er stolz.

Geheimrezept für eine lange glückliche Beziehung

Natürlich war nicht immer alles rosig – auch Probleme gehörten dazu. Diese haben sie aber überwunden und wenn Dolores wieder einmal mit ihm schimpft, weil er etwas rumliegen lässt, geht er ihrem Wunsch nach. «Wir Männer schauen nun mal nicht so aufs Detail», schmunzelt er. An Frischverliebte hat Bruno ein Tipp: «Sich mögen und jemanden heiraten, den man wirklich gerne hat.» Denn Bruno und Dolores lieben sich bis heute – und so wie früher werden sie weiterhin alles gemeinsam erleben.