1/4 Ein Tattoo entfernen ist oft schmerzhafter, als es zu stechen. Foto: Getty Images/Canopy

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Eigentlich weiss man, dass ein Tattoo für immer unter der Haut sein wird. Doch so manch Schmuckstück bereut man dann doch, wenn der kleine Delfin nicht mehr im Trend ist. Oder die Rose auf der Schulter eher an den mühsamen Ex-Freund erinnert als an eine schöne Blume.

Doch zum Glück gibt es eine Lösung. Die allerdings teuer und vor allem schmerzhaft ist: das Lasern. Damit werden die kleinen Farbpartikel unter der Haut in viele kleine Einzelteile gesprengt, die dann vom Körper abgebaut werden. Wie lange es dauert, bis das Schmuckstück komplett weg ist, hängt von der Grösse und Dichte des Tattoos ab. Einige Sitzungen werden aber auf jeden Fall nötig sein.

Melde dich hier!

Wirst auch du dich demnächst unter den Laser setzen? Hast du ein Prachtstück am Körper, das schon lange nicht mehr so prächtig ist? Dann melde dich hier! Blick sucht nämlich Betroffene, die sich ein Tattoo entfernen möchten! Schreib uns gleich hier, warum du es entfernen lässt, und schick uns gerne auch schon ein Foto davon!

