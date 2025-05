Teste dein Wissen im Quiz! Was feiern wir eigentlich an Auffahrt?

Auffahrt ist ein gesetzlicher Feiertag in allen Kantonen der Schweiz. Doch was wird am heutigen Tag eigentlich gefeiert? Teste dein Wissen rund um die Auffahrt in unserem Quiz!

Publiziert: 11:50 Uhr | Aktualisiert: 11:53 Uhr