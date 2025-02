1/10 Blick mischte sich am Clownball unter die Leute. Foto: Céline Podevin

Céline Podevin Social Media Manager

Am vergangenen Wochenende stand Lenggenwil SG wieder ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit. Den Auftakt machte der Clownball am Freitag, gefolgt vom Lenggiball am Samstag und dem grossen Fasnachtsumzug am Sonntag. Insgesamt strömten an diesem Wochenende etwa 20’000 Besucherinnen und Besucher in das kleine Dorf. Blick war am Clownball vor Ort und konnte mit Severin Löhrer, Präsident der Fasnacht Lenggenwil, über die Besonderheit der Dorffasnacht sprechen: «Wir haben für jede Altersgruppe etwas dabei – vom Clownball am Freitag über den Maskenball am Samstag bis hin zum grossen Umzug am Sonntag. Es ist eine Tradition, die aus der Jugend heraus entstanden ist und immer weiter gewachsen ist.» Der Clownball, der seit sieben Jahren die Fasnacht einleitet, ist eine spezielle Tradition. Seinen Namen verdankt er dem Clown, dem Logo der Fasnacht. Ein Highlight war der Weltrekordversuch mit über 1500 als Clowns verkleideten Gästen. «Wir haben nach unserer Meinung den Rekord geschafft, aber wir haben ihn nicht offiziell eintragen lassen», erzählt Löhrer. Eine weitere Besonderheit ist die Spendenaktion beim Clownball: Pro verkleidetem Clown wird ein Franken an die Stiftung Theodora gespendet, die sich für kranke Kinder einsetzt.

Vorfreude auf die drei bunten Fasnachtstage

Schon am Freitagabend spürt man die Fasnachtsbegeisterung der Gäste. «Es gibt keine bessere Fasnacht als die Lenggenwiler Fasnacht – sie ist Kultur!», schwärmt eine Besucherin. Ein anderer ergänzt: «Der Clownball ist der perfekte Anlass, um das Fasnachtswochenende einzuläuten. Hier kann man schon mal vorglühen.» Die Veranstaltung bietet zahlreiche Partyfloors, darunter die Turnhalle, den Ballsaal, das Schlagerzelt und die Altherrenstube. Während das Motto in diesem Jahr «Römisches Imperium» war und die Hallen entsprechend dekoriert wurden, entschieden sich die Gäste für eigene Kreationen: von Partner-Looks wie Ketchup und Hotdog über klassische Guggenmusik-Kostüme bis hin zu Onesies in allen Varianten.

Das Highlight des Jahres

Die Ostschweizer Dorffasnacht hat eine lange Geschichte. Ursprünglich von der Jungwacht ins Leben gerufen, entwickelte sie sich rasch zu einem der grössten Fasnachtsevents der Ostschweiz. Seit 1990 gibt es ein eigenes Fasnachtskomitee, das Jahr für Jahr für einen reibungslosen Ablauf sorgt. «Für uns Lenggenwiler ist es das Highlight des Jahres», so Löhrer. «Man wächst damit auf und fiebert dem Moment entgegen, wenn es endlich wieder losgeht.»