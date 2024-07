Bist du bereit für die Olympischen Spiele? Frische hier dein Französisch auf!

Die Olympischen Sommerspiele fangen bald an. Dieses Mal werden sie in der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen. Vorher wollen wir aber wissen: Wie gut ist dein Schul-Französisch eigentlich? Teste dich gleich hier in unserem Quiz!