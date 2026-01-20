Wähle dein Lieblings-Polarlicht-Foto und gewinne!

Darum gehts
- Schweiz erlebte Nordlichter, Community schickte beeindruckende Nachtbilder
- Favoriten-Foto wählen und Blick+-Abo gewinnen möglich
- Preise für Fotografierende und Abstimmende: zwei Blick+-Abos
Eva KunzSenior Community Editorin
Nordlichter wie im hohen Norden! Einmal mehr ist auch die Schweiz mit wunderschönen Nachtbildern verwöhnt worden. Unsere Community hat uns fleissig Bilder zugeschickt. Nun gilt es, euer Favoriten-Foto auszuwählen. Mit etwas Glück gewinnt jemand von euch ein Blick+-Abo – und das Beste: Auch die Fotografin beziehungsweise der Fotograf gewinnt denselben Preis!
Hier voten und gewinnen
1:33
Grün oder violett:Deshalb leuchten Polarlichter in verschiedenen Farben