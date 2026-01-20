Wähle dein Lieblings-Polarlicht-Foto und gewinne!

Die vergangene Nacht hat die Schweiz mit einem atemberaubenden Spektakel überrascht: Polarlichter wie hoch im Norden. Ihr habt uns Bilder geschickt. Nun dürft ihr daraus euren Favoriten wählen – und gewinnen!

Darum gehts Schweiz erlebte Nordlichter, Community schickte beeindruckende Nachtbilder

Favoriten-Foto wählen und Blick+-Abo gewinnen möglich

Preise für Fotografierende und Abstimmende: zwei Blick+-Abos Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Nordlichter wie im hohen Norden! Einmal mehr ist auch die Schweiz mit wunderschönen Nachtbildern verwöhnt worden. Unsere Community hat uns fleissig Bilder zugeschickt. Nun gilt es, euer Favoriten-Foto auszuwählen. Mit etwas Glück gewinnt jemand von euch ein Blick+-Abo – und das Beste: Auch die Fotografin beziehungsweise der Fotograf gewinnt denselben Preis!

Hier voten und gewinnen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos