Erlebst auch du Sexismus in der Armee?

Diskriminierung und sexualisierte Gewalt sind weiterhin ein grosses Problem in der Schweizer Armee. Eine neue Studie bestätigt dies. Bist auch du von Sexismus in der Armee betroffen? Melde dich hier!

Eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung, beauftragt von der Fachstelle «Frauen in der Armee und Diversity», hat 1126 Armeeangehörige anonym befragt, darunter 764 Frauen und 362 Männer. Die Ergebnisse sind besorgniserregend: Fast die Hälfte der Befragten berichtete von Diskriminierung, während 40 Prozent Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt angaben, wobei sexuelle verbale Übergriffe besonders häufig vorkamen. So gaben 81 Prozent an, dass sie im Dienst selten bis sehr oft sexistische Kommentare und Witze hörten.

Die Erfahrungen reichen bis zu 30 Jahre zurück und betreffen insbesondere Minderheiten wie Frauen, nicht-heterosexuelle und trans Armeeangehörige. Besonders betroffen sind heterosexuelle Frauen, von denen fast 94,2 Prozent sexualisierte Gewalt erfahren haben – nahezu jede weibliche Dienstleistende. Dieses Ergebnis zeigt: Die Machokultur im Militär ist weiterhin fest verankert.

Wir suchen Betroffene!

Erlebst auch du Diskriminierung oder sexualisierte Gewalt in der Armee? Bist du bereit, über deine Erfahrungen zu sprechen? Dann melde dich gleich unten via Formular und erzähl uns mehr darüber!