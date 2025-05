Bergsturz, Lawinen und Moränen Stelle deine Fragen zu Naturgefahren in den Bergen!

Nach dem schweren Bergsturz im Walliser Lötschental, weswegen das Dorf Blatten evakuiert wurde, wird klar, wie schnell Gefahren in den Alpen entstehen können. Wir sprechen mit einem Experten über die Risiken in den Bergen. Was möchtest du darüber wissen?

Publiziert: vor 17 Minuten